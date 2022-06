Craque Neto - Reprodução/Band

Publicado 13/06/2022 15:19

Rio - O ex-jogador Neto voltou a criticar a CBF e o técnico Tite, por conta da ausência de algum jogador nas convocações da seleção brasileira. Desta vez, trata-se do atacante Dudu, do Palmeiras, que, segundo Neto, foi "esquecido" na Copa de 2018.

Dudu, atacante do Palmeiras Cesar Greco/S.E. Palmeiras

O apresentador do programa "Os Donos da Bola", inclusive, chegou a comparar o camisa sete do Alviverde com Gabriel Jesus, do Manchester City, e disse que Dudu é "um milhão de vezes melhor".

"Vocês da CBF, é uma vergonha não convocar o Dudu para mais uma Copa do Mundo. É uma vergonha! Se eu fosse a torcida do Palmeiras, eu faria um manifesto. Colocaria faixas no Allianz Parque. Colocaria no Twitter. Eu faria os cambau pelo Dudu não ser levado para a Copa do Mundo. Legal é o Gabriel Jesus que ficou dois anos sem fazer gol na seleção. Tá sendo negociado, né? Tem que sair do Manchester City, né? O Dudu, hoje, é um milhão de vezes melhor que o Gabriel Jesus. Não que ele não seja bom jogador, mas ter os empresários e jogar na Premier League é uma coisa diferente", comentou o ex-jogador do Corinthians.



Na atual temporada, Dudu entrou em campo em 33 oportunidades, marcando sete gols e dando quatro assistências para seus companheiros. O camisa sete possui contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem.