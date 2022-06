Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/06/2022 16:00

Rio - O atacante Richarlison deverá encerrar o seu ciclo como jogador do Everton. Com propostas de equipes que vivem melhor momento no futebol europeu, o jogador, de 25 anos, estaria priorizando seguir no futebol inglês. No entanto, o Real Madrid teria interesse em sua contratação. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, o entendimento é de que ir para o Real poderá custar ao brasileiro a titularidade. Isso porque, no clube espanhol, Richarlison teria que provar para Carlo Ancelotti que teria condições de atuar ao lado de Karim Benzema e Vinicius Juniors. Essa possibilidade é vista como risco para o "Pombo".

Após viver uma temporada de lesões, o atacante recuperou o espaço com Tite nas últimas convocações, sendo inclusive titular. O receio de Richarlison seria ir para o Real, não conseguir conquistar o espaço nos primeiros meses, e perder até mesmo uma vaga na lista de convocados do treinador para a Copa. A concorrência no ataque do Brasil tem sido bastante grande.

Com isso, o atacante estaria priorizando continuar no futebol inglês. Richarlison teria ofertas do Tottenham e do Chelsea. Além de avaliar que será mais fácil ser titular nestas duas equipes, o brasileiro também entenderia que o fato de já estar adaptado à Premiere League, competição que disputa há cinco anos, é um facilitador.

No Everton há quatro temporadas, o atacante já havia admitido a possibilidade de mudar de ares em entrevista na última convocação da seleção brasileira. Pelo clube de Liverpool, o atacante entrou em campo em 153 partidas, marcou 53 gols e deu 13 assistências.