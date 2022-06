Rede Globo - Reprodução

Publicado 13/06/2022 15:35 | Atualizado 13/06/2022 16:19

Rio - A TV Globo foi condenada, em primeira instância, a indenizar um torcedor do Palmeiras em R$ 150 mil por ter usado uma foto em uma reportagem sobre um crime ocorrido no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A informação foi publicada pelo jornalista Rogério Gentili, do 'Uol'.



O torcedor foi flagrado em reportagem durante uma abordagem policial no dia 12 de fevereiro, durante a final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea, realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Na ocasião, o torcedor foi encaminhado pela polícia a uma delegacia por causa de uma confusão na porta do Allianz Parque, onde torcedores se reuniram para assistir ao jogo.



No dia 16 de fevereiro, a imagem do torcedor foi usada durante o jornal 'Bom Dia São Paulo', em uma reportagem sobre um roubo ocorrido no Aeroporto de Congonhas. Diante do caso, o torcedor processou a Globo e pediu indenização no valor de R$ 1 milhão.

O caso foi julgado pela juíza Thania Cardin, que avaliou o valor como 'excessivo', estipulando a indenização em R$ 150 mil.



"Não há qualquer dúvida de que o autor [do processo] não era o agente do roubo no Aeroporto de Congonhas, muito embora, por equívoco injustificado, sua imagem tenha sido veiculada como tal", proferiu a juíza em seu despacho.



O LANCE! pediu um posicionamento da Globo, mas não obteve retornou até a publicação desta matéria. Em caso de resposta, está nota será atualizada.



Em juízo, a emissora alegou que não teve responsabilidade pelo erro, já que teria veiculado a reportagem com informações oficiais. A Globo, que ainda poder recorrer da decisão, disse ainda que excluiu a reportagem de suas plataformas digitais.