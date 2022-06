Coleção de roupas que leva o nome de Pelé - Divulgação

Coleção de roupas que leva o nome de PeléDivulgação

Publicado 13/06/2022 16:52

Maior jogador de futebol da história, Pelé lançou uma linha de roupas em parceria com a marca 'Roots of Fight'. A coleção tem inspirações em uniformes da Seleção Brasileira e do Santos e leva o nome do craque.

Uma parte da receita da venda dos produtos será revertida para a Fundação Pelé, que apoia organizações que trabalham no combate à pobreza em todo o mundo.



A coleção do Rei Pelé terá camisetas, regatas, shorts, moletons e mochila. A coleção teve curadoria do próprio Pelé. As peças vão custar entre US$ 40 (cerca de R$ 200) e US$ 300 (R$ 1.500). Inicialmente, as peças estarão disponíveis apenas no site da 'Roots of Fight'.



Pelé atravessa um período difícil em sua vida. Desde setembro de 2021, ele luta contra um tumor no cólon, e nos últimos meses foi submetido a sessões de quimioterapia.