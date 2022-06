Bale ainda não decidiu o novo destino após deixar o Real Madrid - Foto: Divulgação/AFP

Bale ainda não decidiu o novo destino após deixar o Real MadridFoto: Divulgação/AFP

Publicado 13/06/2022 16:43 | Atualizado 13/06/2022 16:46

Rio - Gareth Bale, ex-astro do Real Madrid, ainda não decidiu o novo destino. Após encerrar a passagem de quase 10 anos pelo clube espanhol, o atacante, de 32 anos, admitiu que não tem pressa para definir os próximos passos da carreira. Em entrevista coletiva pela seleção do País de Gales, nesta segunda-feira (13), o jogador disse que resolverá onde vai jogar junto com a família.

"Não me preocupa em excesso. O ideal é estar jogando para chegar em plena forma, mas também sinto que nunca perderei minha qualidade com a bola. O único que sei é que vou sair de férias. Não tive tempo de pensar nisso", admitiu Gareth Bale.

"Realmente, não tenho como falar. Preciso de tempo para pensar qual é o melhor movimento para mim, minha família, meus filhos. Espero que resolvamos durante o verão", concluiu.



Recentemente, Bale foi especulado pela imprensa europeia que o novo destino seria atuar pelo Cardiff City, time da cidade onde nasceu, no País de Gales, mas que disputa a segunda divisão do futebol inglês e busca uma vaga na Premier League. Além disso, o atacante foi cogitado para jogar no Getafe, que afirmou que o jogador foi oferecido ao clube espanhol. No entanto, o empresário do atleta negou a informação.