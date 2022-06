Modric fez o único gol da vitória da Croácia sobre a França - FRANCK FIFE / AFP

Modric fez o único gol da vitória da Croácia sobre a FrançaFRANCK FIFE / AFP

Publicado 13/06/2022 18:29

Campeã da última edição, a França não poderá seguir na luta pelo bicampeonato da Liga das Nações. Ao perder em casa por 1 a 0 para a Croácia, gol de Modric, de pênalti, os franceses chegaram a quatro jogos sem vencer - só têm dois empates - e não têm mais chances de alcançar a Dinamarca, líder do Grupo 1, que venceu a Áustria por 2 a 0 e tem 9 pontos a duas rodadas do fim.



Como apenas o primeiro de cada grupo segue para as semifinais da Liga das Nações, a França amarga uma eliminação precoce e, podendo chegar apenas a 8 pontos, terá mais dois jogos para sair da lanterna.



Com uma equipe modificada devido à maratona de quatro jogos nesta data Fifa, a França saiu atrás do placar logo no início, quando Konaté fez pênalti em Budimir . Modric cobrou e fez o gol. Mesmo com o trio de ataque formado por Mbappé, Benzema e o jovem Nkunku, os franceses não conseguiram superar a bem postada defesa da Croácia.

Já no outro jogo do grupo, a Dinamarca venceu em casa a Áustria com gols de Wind e Olsen e é a grande favorita para seguir às semifinais. Com 9 pontos, eles têm 2 de vantagem para a Croácia, segunda colocada. A Áustria, com 4, está praticamente fora da briga.