Craque Neto Reprodução/Band

Publicado 15/06/2022 17:06

Rio - Neto teceu críticas ao Daniel Alves no programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira. Após o jogador não renovar contrato com o Barcelona, o apresentador da Band fez questão de comentar a situação do brasileiro.

Daniel Alves não terá contrato renovado com Barcelona Foto: LLUIS GENE/AFP

Além de criticar a postura do jogador com o São Paulo, Neto ainda afirmou que Pikachu e Marcos Rocha são melhores do que Daniel Alves.



- Tite vai continuar dando chance para o Daniel Alves igual fez com o goleiro Júlio César? O Marcos Rocha e o Pikachu jogam muito mais e não conseguem uma oportunidade. O Daniel Alves aprontou no São Paulo, não vai renovar com Barcelona e vai continuar sendo chamado. Se o Pikachu jogasse fora do país, ele teria uma chance vestindo a camisa do Brasil - disparou Neto.



O lateral não renovará seu vínculo com o Barcelona após o dia 30 de junho. Nesta última temporada, Daniel Alves atuou em 17 jogos oficiais pelo clube espanhol, com um gol e quatro assistências. Nesta quarta-feira, o brasileiro publicou uma carta se despedindo do Barcelona.

Daniel Alves é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol. Ao longo da carreira, o brasileiro conquistou mais de 40 títulos. Aos 39 anos, o lateral vem sendo convocado por Tite e possivelmente será convocado para disputar a Copa do Mundo do Qatar pela Seleção Brasileira.