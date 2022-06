Gabigol atuando pela Seleção Brasileira - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Gabigol atuando pela Seleção BrasileiraFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/06/2022 16:37

Rio - Com a chegada da Copa do Mundo, muitos torcedores ficam na expectativa da lista final dos jogadores que o técnico Tite levará para o Mundial. No entanto, um nome que vinha sendo utilizado pelo treinador, acabou perdendo espaço nos últimos amistosos. Trata-se do atacante Gabigol, do Flamengo. Nesta quarta-feira (15), o ex-jogador Neto comentou sobre a ausência do atacante nos últimos jogos, e garantiu que Gabriel não será convocado para o Mundial de novembro.

"Pode anotar o que eu estou falando, eu duvido que o Gabigol vai para a Copa do Mundo. Eu duvido. Vai ser uma sacanagem, mas não vai", disse Neto.



Gabigol não veste a camisa da seleção brasileira desde o dia 27 de janeiro, no confronto com o Equador, pelas Eliminatórias da competição. Na ocasião, o atacante entrou em campo aos 33 minutos da segunda etapa, na vaga de Matheus Cunha.