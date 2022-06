Daniel Alves não terá contrato renovado com o Barcelona - Foto: LLUIS GENE/AFP

Daniel Alves não terá contrato renovado com o BarcelonaFoto: LLUIS GENE/AFP

Publicado 15/06/2022 18:06

Após o Barcelona comunicar que não renovaria o contrato, válido até o fim de junho, Daniel Alves postou nas redes sociais uma carta de despedida. Aos 39 anos, o lateral-direito encerra sua segunda passagem pelo clube catalão, após retornar no fim do ano passado.

"Agora sim, chegou a hora da nossa despedida. Foram mais de oito anos dedicados a esse clube, a essas cores, à essa casa. Mas como tudo na vida, os anos passam, os caminhos se desviam, e as histórias são escritas por algum momento em lugares diferentes. Tentaram me despedir mas não conseguiram (risos), mas vocês podem imaginar o quanto sou resistente e resiliente. Passaram muitos anos até que o futebol e a vida decidiram me dar a oportunidade de voltar para dizer adeus", escreveu em parte do textos.



Segundo a imprensa espanhola, Xavi avisou a Daniel Alves que ele não teria muitos minutos em campo, o que poderia atrapalhar a convocação para a Copa do Mundo. Isso contribuiu para a decisão final, assim como a situação financeira do clube, mesmo pagando o menos salário.

"Foram 23 títulos seguidos. Fecho um ciclo muito lindo e se abre outro ainda mais desafiador", completou Daniel Alves, que nesta segunda passagem disputou 17 partidas, com um gol e quatro assistências. Ele deve permanecer no futebol europeu.