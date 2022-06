Ester Expósito é atriz espanhola - Divulgação/Instagram

Publicado 15/06/2022 17:21

Rio - A atriz Ester Expósito se pronunciou nas redes sociais sobre o suposto affair que estaria tendo com o craque do Real Madrid Vinícius Junior.



A jovem de 22 anos, que ganhou destaque pelo trabalho na série espanhola “Elite”, da Netflix, postou um storie em seu Instagram com a mensagem “fake news”.



Segundo o jornal ‘Sport’, esse teria sido um recado claro sobre os boatos que vem acontecendo nos últimos dias.



O caso

Expósito publicou em sua conta uma foto em que aparece com um lenço olhando para o céu de Madrid e Vinícius Júnior não hesitou em comentar a imagem com um coração branco e o emoji de corações nos olhos, gerando especulações sobre em que pé estaria a relação entre os dois.



Para aumentar ainda mais os comentários, ambos compartilharam nos stories que estão no mesmo local, em Miami.



Campeão da La Liga e da Champions, Vinícius Júnior está tendo em 2022 a melhor temporada da carreira. Foram 22 gols e 20 assistências em 52 jogos. O golaço do jogador do Real Madrid contra o Sevilla também foi eleito o mais bonito do Campeonato do Espanhol.