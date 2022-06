Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/06/2022 17:52

A CBF estaria realizando uma negociação antecipada com a Globo pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil. A emissora já enviou uma proposta para exibir a competição, e o SBT ficou incomodada com a postura da entidade. A informação foi divulgada por Rodrigo Mattos, do 'UOL'.



O departamento comercial da CBF, comandado por Lorenzo Perales, cuida do contrato da Copa do Brasil. A entidade chegou a anunciar que contrataria uma agência para organizar a concorrência, mas acabou negociando antecipadamente com a Globo.



O contrato atual vai até o fim do ano. A Globo já colocou uma proposta na mesa. O SBT, incomodado por não ter participado da rodada inicial, corre para formalizar uma oferta. Agencias como IMG e Live Mode também fizeram propostas.



Ainda segundo o 'UOL', Nem todas as emissoras receberam a informação de que a CBF estava negociando com a Globo. Quando o SBT foi recebido pela entidade, existia um prazo para efetuar a proposta, o que acabou dificultando o planejamento da emissora. Outros agentes de mercado de TV também não gostaram da forma que o processo foi organizado.



Internamente, a CBF alega que as negociações ficaram abertas para quem demonstrasse interesse pelos direitos da competição. A Globo já vinha monitorando a Copa do Brasil e adiantou uma proposta. Dentro da entidade, existe o entendimento de que qualquer empresa poderia ter tomado essa mesma atitude.



As negociações seguem acontecendo e a CBF analisa o melhor jeito de fechar um acordo. A Copa do Brasil vem atraindo o interesse de muitas empresas.