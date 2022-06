Maxi López avança em compra de clube inglês - Daniel Castelo Branco

Publicado 15/06/2022 18:20

Rio - A aposentadoria de Maxi López, anunciada em julho do ano passado, não deixou o ex-jogador, de 38 anos, com passagens por Vasco e Grêmio no Brasil, fora do futebol. De acordo com o jornal "La Nación", o argentino faz parte do consórcio que está perto de fechar a compra do Birmingham, clube da segunda divisão da Inglaterra.

Maxi será sócio dos empresários Paul Richardson e Christian Codoma na negociação. Richardson é torcedor de infância do Birmingham e já admitiu o desejo de reformar o estádio St. Andrew's. O ex-jogador, inclusive, visitou o local na última rodada da segunda divisão inglesa, em maio. Na ocasião, o ex-atacante publicou fotos da partida do time e confirmou o seu interesse em adquirir o clube.

Revelado pelo River Plate, Maxi López teve passagens por Barcelona, Mallorca, Catania, Milan e Sampdoria, entre outros clubes na Europa. No Brasil, o ex-atacante jogou pelo Grêmio em 2009 e o Vasco entre 2018 e 2019. Em 2021, o ex-atleta encerrou a carreira, pelo Sambenedettese, da Itália. O Birmingham está na segunda divisão da Inglaterra há 10 temporadas. A sua última participação na Premier League foi em 2010/2011.