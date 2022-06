Michael Ballack com a camisa da seleção alemã - John Macdougalll / AFP

Publicado 18/06/2022 14:33 | Atualizado 18/06/2022 14:33

O ex-jogador de futebol Michael Ballack, que fez sucesso no Chelsea e também no Bayern, estaria em um relacionamento com uma jovem 24 anos mais nova que ele, conforme noticiado pela imprensa alemã.



Ballack, de 45 anos, teria como namorada uma garota de 21 anos que era amiga de seu falecido filho, que morreu em agosto de 2021 na cidade de Tróia, em Portugal, após um acidente de quadriciclo.

Trata-se de Sophia Schneiderhan, que é modelo desde os 13 anos e trabalhou para diversas firmas de renome, em campanhas publicitárias na mídia.

Em depoimento ao jornal Bild, pessoas próximas ao casal falaram que a relação com a jovem modelo "está indo muito bem".

A notícia causou polêmica na Alemanha e o ex-meio-campista do Chelsea chegou às primeiras páginas dos jornais de seu país.

Ao todo, Ballack ficou quatro anos vestindo a camisa do Chelsea, conquistou sete títulos. Entretanto, sua última partida foi marcada por uma lesão em jogo válido pela final Copa da Inglaterra contra o Portsmouth que deu título a equipe londrina.