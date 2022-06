Reinier - Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Publicado 18/06/2022 20:05

O ex-meia do Flamengo, Reinier, contratado em 2019 pelo Real Madrid, ainda não conseguiu se firmar no futebol europeu, porém, segue com prestígio no mercado.



O jogador de 20 anos, que concluiu um empréstimo de duas temporadas ao Dortmund e fez apenas 39 jogos, não ficará no Real Madrid, que busca uma alternativa.

Nesse sentido, a Gazzetta dello Sport dá conta do interesse da Roma por Reinier.

De acordo com a publicação, José Mourinho vê o ex-jogador do Flamengo um projeto interessante e deu o aval a Tiago Pinto para avançar com as negociações que podem incluir um empréstimo com opção de compra.

Além da Roma, a Udinese e o Valladolid também já mostraram interesse na cria do Flamengo.