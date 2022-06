Cristiano Ronaldo não jogará a próxima Liga dos Campeões pelo Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Publicado 18/06/2022 13:52

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo não vive uma das melhores fases de sua carreira. Com a não-classificação do Manchester United para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, muito se especula sobre uma possível saída do craque português para outro clube do Velho Continente. E isto pode estar próximo de acontecer.

Segundo informações do jornal italiano "La Repubblica", dois clubes já demonstraram interesse, e podem acabar fazendo ofertas para contratar o craque: o Roma, da Itália, e o Sporting, de Portugal, que foi o primeiro clube profissional da carreira de Cristiano Ronaldo. O clube português, inclusive, está com sua vaga garantida na próxima edição da Champions League.

Embora não vá disputar o principal torneio de clubes da Europa, a Roma pode ser um destino para CR7, especialmente por conta do técnico José Mourinho, que comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013. Juntos, Cristiano e Mourinho conquistaram a Copa do Rei de 2010/11, a La Liga de 2011/12 e a Supercopa da Espanha de 2012.

Mesmo com o interesse, ambos os clubes sabem que não terão tarefa fácil para contratar o atacante. Cristiano Ronaldo possui contrato com o Manchester United até junho de 2023, e possui uma grande multa rescisória. Para contratar o astro, os Red Devils tiveram que pagar, em 2021, 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 155 milhões, na cotação atual).