Sob chuva, milhares de competidores participaram da Maratona do Rio, neste domingoCléber Mendes/ Agência O DIA

Publicado 19/06/2022 13:05 | Atualizado 19/06/2022 14:01

Rio - O Aterro do Flamengo foi palco de mais uma edição da tradicional Maratona do Rio. Neste domingo (19), diversos corredores profissionais e amadores de todo o planeta participaram do evento, e competiram no trajeto de 42km, que passa por diversos bairros da Zona Sul e do Centro do Rio de Janeiro.

A edição deste ano teve, inclusive, quebra de recorde. Na categoria feminina, a etíope Kebebush Yisma bateu o recorde da Maratona do Rio, terminando a prova com 2h34min33s (tempo extraoficial), oito segundos a menos que o antigo recorde, da queniana Thabita Kibet, na edição de 2012 do evento. Vale lembrar que a etíope já havia vencido a Maratona Internacional de São Paulo, em abril.

A melhor brasileira da categoria foi Rejane Ester Bispo, que terminou na terceira colocação, com o tempo de 2h47min16s. A competidora, inclusive, foi a segunda melhor brasileira na edição de 2021 da maratona, perdendo apenas para Mirela Saturno. Na edição deste ano, Mirela ficou uma posição atrás de Rejane, com o tempo de 2h59min12s.

Já na categoria masculina, a vitória foi brasileira, e com muita emoção. O pernambucano Justino Pedro da Silva conseguiu a importante vitória, fazendo o tempo de 2h16min02s. Na segunda colocação ficou o também brasileiro Edson Arruda dos Santos, 12 segundos atrás de Justino. Fechando o pódio, o etíope Tilahum Nigussie foi apenas 25 segundos mais lento que o vencedor da maratona.

O domingo também contou com provas menores, de 5km e 10km. Já a meia-maratona, de 21km, ocorreu no último sábado (18), e teve dupla vitória brasileira. No feminino, Amanda Aparecida de Oliveira venceu com o tempo de 1h18min30s. Já no masculino, Daniel Nascimento, o Danielzinho, garantiu a vitória com 1h01min04s.