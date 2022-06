O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto - Marcelo Zambrana/Inovafoto/CBV

Publicado 20/06/2022 14:49

Rio - A primeira semana de disputas da competição masculina da Liga das Nações terminou com os brasileiros ocupando a oitava colocação, com duas vitórias – sobre Austrália e Eslovênia – em quatro jogos. A partir desta quarta-feira, dia 22, o time comandado por Renan Dal Zotto retorna à quadra em Sófia, na Bulgária, para mais uma sequência de quatro jogos pelo torneio. O sportv2 mostra todas as partidas, a primeira delas diante da Polônia, às 11h, com a narração de Jader Rocha e os comentários de Nalbert e Carol Gattaz.

"Etapa decisiva para a seleção masculina, porque o Brasil não foi bem na primeira semana. Teremos jogos difíceis pela frente, contra times tradicionais, como Bulgária, jogando em casa; ou com uma ótima renovação, casos da Sérvia, Polônia e o Irã. Mas ao mesmo tempo o Brasil terá os retornos de Leal e Lucarelli, jogadores que vamos precisar contar muito, porque os jovens, principalmente os ponteiros, vão oscilar, o que é natural. O cenário é muito equilibrado e o nosso diferencial sempre foi o trabalho intenso. Espero que dê tudo certo nesta segunda semana e que o Brasil chegue em Osaka, na terceira etapa, com mais tranquilidade para buscar uma boa classificação para a fase final", disse o campeão olímpico e comentarista da Globo, Nalbert.



A seleção brasileira, que teve como destaque na primeira semana o oposto Alan, recordista de pontos, com 78 acertos, encara ainda a Sérvia na quinta-feira, às 10h30. No mesmo horário, mede forças com o Irã na sexta-feira; e encerra a participação na segunda etapa da Liga das Nações, no domingo, às 14h, contra os donos da casa.