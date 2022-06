Rede Globo - Reprodução

Publicado 20/06/2022 14:40 | Atualizado 20/06/2022 15:46

Rio - Segue crescente o interesse do público pelas transmissões do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, dia 19, os duelos transmitidos pela TV Globo pela 13ª rodada bateram o recorde de audiência do ano aos domingos no PNT (Média Nacional), com 22 pontos. No Rio de Janeiro, outra quebra de recorde: a exibição de Atlético-MG x Flamengo, com a narração de Luis Roberto, registrou 28 pontos de audiência, a maior da competição, desde novembro do ano passado.



O domingo também foi de liderança e recorde de audiência para a TV Globo em outras praças. O duelo Atlético-MG x Flamengo também estabeleceu novo recorde este ano em Brasília, ao atingir 22 pontos de audiência; e em Vitória, no Espírito Santo, com 27.

Em Curitiba, com os 20 pontos no clássico Coritiba x Athlético-PR, a Globo também registrou a maior audiência das transmissões do Brasileirão na capital paranaense nesta temporada.