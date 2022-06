Evanilson foi contrato pelo Porto no meio de 2020 - DIVULGAÇÃO / PORTO

Evanilson foi contrato pelo Porto no meio de 2020DIVULGAÇÃO / PORTO

Publicado 20/06/2022 15:26

Rio - Xerém é uma fábrica de grandes jogadores e o Fluminense poderá lucrar com a venda de mais um deles. Trata-se do atacante Evanilson, de 22 anos, que deixou o clube em 2020 rumo ao Porto. De acordo com informações do jornal "Record", o brasileiro está na mira do Manchester United. Uma proposta milionária poderá chegar ao clube lusitano em breve e o Tricolor poderá lucrar com o ocorrido.

Segundo a publicação, os ingleses já fizeram uma proposta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 325,5 milhões na cotação atual), recusada pelos portugueses. Porém, os Red Devils estariam dispostos a oferecer 70 milhões de euros (R$ 379,7 milhões). Com isso, o Porto já admite negociá-lo, mas ainda aguarda a definição do futuro de Vitinha, de 22 anos. O apoiador vem sendo assediado pelo PSG e o Porto não deseja se desfazer de ambos.

Caso Evanilson for vendido, o Fluminense terá direito a 6% sobre o percentual pertencente a Tombense, de Minas Gerais, em uma futura revenda. Além disso também receberá pelo Mecanismo de Solidariedade, pois o atacante esteve no clube dos 14 aos 20 anos.