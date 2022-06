Tite fala sobre relação com Neymar e exalta camisa 10 da Seleção - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite fala sobre relação com Neymar e exalta camisa 10 da SeleçãoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/06/2022 15:06

Rio - A liderança de Neymar na Seleção Brasileira foi enfatizada por Tite durante a entrevista para o canal "PodPah", do YouTube, nesta segunda-feira (20). A cinco meses da Copa do Mundo, no Catar, o treinador rasgou elogios ao camisa 10 e afirmou que o jogador é uma das lideranças da equipe para o Mundial.

"Eu tenho na relação com o Neymar uma relação muito transparente, muito clean, muito de boa ao longo desse tempo todo. E me faço valer uma situação que o César Sampaio [auxiliar da seleção] quando foi integrado à comissão técnica, que veio com uma expectativa e depois colocou: 'pô, é muito fácil, é muito tranquilo trabalhar com o Neymar'. A premissa é do Neymar e de qualquer outra pessoa: quando há respeito, há reciprocidade. Pode ter elogio ou crítica, mas se colocados de forma educada existe reciprocidade", disse Tite.

"Ele hoje é um líder, absolutamente, sim. Inclusive para dividir protagonismo com jogadores que têm essa mesma característica, o um contra um, o drible, a finta, o lance pessoal, a caneta, a carretilha, onde é da intuição e do talento, como Vini Jr, Raphinha, Rodrygo, Antony", completou.