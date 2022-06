Barcelona anuncia amistoso beneficente com Manchester City - Foto: Lluis Gene/AFP

Barcelona anuncia amistoso beneficente com Manchester CityFoto: Lluis Gene/AFP

Publicado 20/06/2022 16:46

Rio - Com a ilustre presença do seu ex-treinador Pep Guardiola, o Barcelona anunciou nesta segunda-feira (20) que disputará um amistoso beneficente com o Manchester City, no dia 24 de agosto, no Camp Nou. A renda do jogo será revertida para fundação de apoio a pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica.

Presente na cerimônia de anúncio da partida, o embaixador do amistoso, Juan Carlos Unzué comentou sobre o jogo com o Manchester City. O ex-goleiro do Barcelona, que também foi assistente técnico do clube espanhol, passou por Numancia, Celta e Girona antes de revelar publicamente o diagnóstico de ELA, em junho de 2020.

"Queremos encher o Camp Nou. Este jogo será possível graças ao compromisso de dois grandes clubes e de algumas pessoas que trabalham neles", destacou Unzué.