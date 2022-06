Gabriel Jesus foi derrubado por Kompany em lance polêmico na Copa de 2018 - Reprodução/Globo

Publicado 20/06/2022 16:07

Rio - Desde 2018, muitos brasileiros se lembram do lance polêmico envolvendo o atacante Gabriel Jesus, na derrota para a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Na ocasião, o camisa 9 foi derrubado dentro da grande área pelo zagueiro Vincent Kompany. Imediatamente os jogadores e torcedores pediram a marcação do pênalti. No entanto, o árbitro sérvio Milorad Mazic acabou entendo o lance como normal, e não marcou a penalidade.

Nesta segunda-feira (20), o técnico da seleção brasileira, Tite, foi o convidado do podcast Podpah, dos influenciadores digitais Igor Cavalari e Mitico Jovem. Na conversa, o treinador revelou que Gabriel Jesus chegou a conversar, posteriormente, com o árbitro sérvio, que admitiu que devia ter marcado a penalidade a favor do Brasil.

"Gabriel Jesus falou com o árbitro, e ele disse que tinha sido pênalti", revelou o treinador.

Ainda na conversa, Tite foi perguntado por Igão se a seleção brasileira deste ano está mais preparada do que a de 2018. O treinador foi sincero, e disse que sua equipe está bem mais preparada.

"Eu sou um técnico melhor do que era em 2018. Mais maturidades, erros que cometi com a seleção, e acertos... relações humanas com os atletas. Vai ganhar? Não sei. Mas que tá muito mais preparada, tá!", comentou Tite.