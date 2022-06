Rodrygo, Kaká, Vinicius Júnior e Faustão, em São Paulo - Reprodução/Instagram Vini Jr

Publicado 20/06/2022 19:54

Rio - Fausto Silva, o Faustão, organizou um encontro especial na tarde desta segunda-feira (20). O apresentador reuniu três grandes jogadores que fizeram história no Real Madrid para um almoço: Vinicius Júnior e Rodrygo, vencedores da Liga dos Campeões da Europa deste ano, e o ex-jogador Kaká, que também conquistou diversos títulos pelo clube Merengue. O encontro foi compartilhado por Vini Jr. em uma rede social.

"Obrigado pelo almoço, Fausto!", escreveu o camisa 20 do Real Madrid.



Após vencer a Champions League, a dupla de atuais jogadores passa férias no Brasil, antes de retornar à Europa visando a preparação para a próxima temporada.



Antes de desembarcar em terras brasileiras, o ex-jogador do Flamengo ainda teve um compromisso especial. Em Miami, onde possui uma mansão, Vinicius participou de um jogo festivo organizado pelos ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos, e fez a alegria dos torcedores presentes. Além do camisa 20 do Real Madrid, outros grandes nomes da atualidade participaram do amistoso, como Paul Pogba, Eder Militão e Paulo Dybala.

Ao mesmo tempo em que se preparam para o retorno do Campeonato Espanhol, em agosto, os jogadores do Real Madrid também acompanharão os resultados da Copa Libertadores da América, pensando em um futuro adversário na final do Mundial de Clubes da FIFA, que ainda não tem data definida. No entanto, por conta da Copa do Mundo do Catar, tudo indica que o torneio acontecerá apenas em 2023. Além do Real Madrid, Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e Wydad Casablanca, de Marrocos, também estão garantidos na competição.