Publicado 21/06/2022 15:39

Rio - O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, está por detalhes de sacramentar a sua renovação com o clube espanhol. O jogador, de 21 anos, foi entrevistado no "Bem, Amigos!", do Grupo Globo, na última segunda-feira (20), e confirmou o acordo verbal com o time merengue.

"Seguir no maior do mundo", destacou Vinícius Júnior ao 'Bem, Amigos!', na última segunda-feira.

Além de ser um dos destaques do Real Madrid, Vinícius Júnior é também um dos principais jogadores da Seleção Brasileira. Em dado momento, o atacante foi questionado sobre o desempenho da equipe do treinador Tite. Na ocasião, o jogador deixou claro que não escolhe adversário para enfrentar no Mundial, do Catar.

"Pode vir qualquer um", afirmou Vinícius Júnior.