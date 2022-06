Tandara - AFP

Publicado 21/06/2022 15:27 | Atualizado 21/06/2022 16:12

Rio - A campeã olímpica de vôlei Tandara celebrou em suas redes sociais a decisão da Federação Internacional de Natação (Fina) de restringir a participação de atletas trans em seus torneios. Nos comentários, internautas ironizaram o fato de a jogadora estar suspensa por doping e só poder voltar daqui a quatro temporadas.

"Como sempre disse, eu não sou contra ninguém, sou contra a injustiça. Essa regra deveria se estender a todos os esportes", postou a jogadora no Instagram.

"Vamos falar de dopagem na Olimpíada", rebateu uma internauta.



"Não levante essa bandeira. Fique na sua, e vá cuidar do seu processo do doping", aconselharam outros.



Alguns internautas também lembraram de Tifanny, atleta trans que defende o Osasco, mesma equipe de Tandara na Superliga Feminina de Vôlei.



"Felizmente a Tifanny não teve que conviver essa temporada com você e seu pensamento lamentável", postou um internauta.



"A Tiffany te apoiando no doping que ninguém mais acredita em você e você posta isso?", disse outra.



A decisão da Fina impede atletas trans que desejem atuar pela equipe feminina após passar pela puberdade masculina. Segundo o relatório da entidade, atletas com essa especificidade precisariam passar pela transição até os 12 anos de idade.