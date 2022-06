Neymar - AFP

Publicado 21/06/2022 15:45

Rio - A assessoria de Neymar atendeu uma solicitação do LANCE! sobre o que de fato aconteceu com o avião do jogador, que precisou fazer um pouso antecipado em Roraima após um problema técnico. O jogador voltava de Miami com amigos, a irmã e a namorada.



"Devido a um pequeno problema no para-brisa do avião da empresa NR Sports, onde estavam o atleta Neymar Jr., sua irmã Rafaella Santos e Bruna Biancardi o piloto decidiu, por precaução, realizar um pouso antecipado em Boa Vista, em Roraima, até que o problema possa ser resolvido. Comunicamos a todos que os passageiros estão bem, aguardando para retomar a viagem", diz o comunicado.



O camisa 10 da Seleção Brasileiro foi visto no aeroporto de Boa Vista após o pouso antecipado. O jogador foi tietado por funcionários do local e posou, sorridente, para fotos.



De acordo com informações do Le Parisien, o avião de Neymar saiu de Miami, nos Estados Unidos, e fez uma parada em Barbados, no Caribe, decolando rumo ao Brasil em seguida.



A aeronave modelo Cessna 680 Citation foi fabricada em 2008 e pertence a 'Neymar Sport E Marketing', voando sob a matrícula PR-SMK. O avião é avaliado em cerca de R$ 94 milhões.