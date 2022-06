Neymar não fez boa temporada pelo PSG - Foto: Divulgação/PSG

Neymar não fez boa temporada pelo PSGFoto: Divulgação/PSG

Publicado 21/06/2022 18:31

Diante da reformulação do elenco do PSG com Mbappé como referência, Neymar ficou com futuro incerto, apesar de ter contrato até 2025. E o presidente do clube francês, Nasser al Khelaifï, aumentou essa indefinição ao não garantir, em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', a presença do brasileiro no novo projeto.

"Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas", desconversou.



Após a eliminação do PSG para o Real Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, a torcida passou a vaiar Neymar, que mais uma vez sofreu com problemas físicos e jogou menos do que o esperado. Recentemente, o brasileiro declarou que desejava cumprir seu contrato, mas há especulações de que ele pode ser negociado.



Em outra entrevista, desta vez para o jornal francês 'Le Parisien', Al Khelaifï confirmou a negociação com o técnico Christopher Galtier, do Nice, o que praticamente coloca um fim na passagem de Mauricio Pochettino. O presidente do PSG também negou que tenha procurado Zidane.



"Estamos discutindo com o Nice, não é segredo. Espero que cheguemos a um acordo rapidamente. Nunca falamos com ele (Zidane), nem direta nem indiretamente. Muitos clubes estão interessados nele, seleções também. Escolhemos um treinador que será o melhor para o que queremos colocar", disse.