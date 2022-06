O técnico Tite está na reta final de preparação para a Copa do Mundo do Catar - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - O ex-jogador Vampeta, e atual comentarista do programa "Bate Pronto", da Rádio Jovem Pan, deu uma polêmica declaração nesta terça-feira (21). Comentando sobre a presença do técnico da seleção brasileira, Tite, no confronto entre São Paulo e Palmeiras, o ex-atleta criticou o treinador, dizendo que ele "fica mais de férias do que trabalhando".

"O Tite vive de férias. Não tem time todo dia para dar treino. É só ver jogo na televisão. Eu queria ser treinador da seleção uma vez por mês, ganhando aquela cascata toda. Eu vi que ele estava ali com a família, lazer do cara, estava de férias. Não trabalha todo dia, não tem treino para dar. Vive uma vida mais de férias do que em trabalho", disse o ex-jogador do Corinthians.