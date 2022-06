Vini Jr. conhece a estátua de Pelé no museu da Seleção - Foto: Alex Ramos/CBF

Publicado 21/06/2022 17:04

Rio - O astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior aproveitou as férias no Brasil para visitar a sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21), onde teve um encontro com o técnico Tite. O atacante, de 21 anos, visitou o museu da Seleção e viu, pela primeira vez, a estátua de Pelé, inaugurada no início de 2020. Na ocasião, o jogador brincou com a semelhança da imagem com o Rei.



Vini Jr. visita museu da Seleção Brasileira Foto: Alex Ramos/CBF

"Feliz de estar aqui, vim conversar um pouco com o Professor e conhecer também a estátua do nosso Rei, que não tinha visto ainda. É muito parecido. Não pode ficar olhando muito, senão ele vai acabar se mexendo", brincou Vinícius Júnior à 'CBF TV'.

O atacante se encontrou também com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e ganhou uma camisa da Seleção autografada por todos os seus companheiros. Vinícius Júnior visitou o museu com o objetivo de buscar inspiração para a Copa do Mundo, no Catar.

"Estamos fazendo uma grande preparação para no final do ano a gente possa conseguir o Hexa, que é nosso maior objetivo", destacou Vinícius Júnior.



A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. A Seleção Brasileira está no Grupo G do Mundial, no Catar, ao lado de Camarões, Sérvia e Suíça.