Domènec TorrentMarcelo Cortes / Flamengo / Divulgação

Publicado 21/06/2022 19:01

Rio - O técnico Domènec Torrent foi demitido do Galatasaray nesta terça-feira. O clube da Turquia anunciou a saída do ex-comandante do Flamengo pelas redes sociais, junto a de seus auxiliares. O catalão estava nos Leões desde janeiro deste ano.

Ex-treinador do Flamengo é demitido de clube europeu Foto: Divulgação/Galatasaray

Ao todo, Domènec Torrent dirigiu o Galatasaray em 20 partidas, com sete vitórias, cinco empates e oito derrotas, com um saldo de gols negativo (28 gols marcados e 31 gols sofridos). A equipe de Istambul terminou o Campeonato Turco na 13ª colocação.

Junto de Dome, quatro auxiliares também deixaram o clube: Jordi Gris, Jordi Guerrero e Julián Jiménez, que trabalharam no Flamengo junto com o catalão, além de Ricard Segarra.

Este foi o terceiro trabalho na carreira de Domènec Torrent. Além de Galatasaray e Flamengo, o ex-assistente de Pep Guardiola também trabalhou no New York City, dos Estados Unidos, entre 2018 e 2019.