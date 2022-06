Nathália Castro negou ter ficado com Neymar - Reprodução / Instagram

Nathália Castro negou ter ficado com NeymarReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2022 11:11 | Atualizado 24/06/2022 12:05

Rio - Após Neymar, o médica Nathália Castro também utilizou suas redes sociais para negar que tenha beijado o camisa 10 da seleção brasileira. Os rumores seriam de que o encontro dos dois teria acontecido na festa promovida pelo jogador do Real Madrid, Vinicius Junior. Os dois atletas passam férias da temporada europeia no Brasil.

Neymar não fez boa temporada pelo PSG Foto: Divulgação/PSG

“Gente, não acreditem em fake news. Não fiquei com ninguém na festa ontem", disse Nathália. Antes dela, Neymar havia ironizado os rumores. "Alô, fake news. Aqui para você: muito sol, muita paz e muito amor”, disse ele, em vídeo postado diretamente de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Atacante do PSG e da seleção brasileira, Neymar se relaciona com a modelo Bruna Biancardi desde agosto do ano passado, mas os dois só assumiram o romance publicamente em janeiro deste ano.