Cristiano Ronaldo tem futuro incerto no Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Cristiano Ronaldo tem futuro incerto no Manchester UnitedGLYN KIRK / AFP

Publicado 24/06/2022 17:28

Diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic tratou de dar um fim às especulações sobre uma possível contratação de Cristiano Ronaldo e garantiu que o clube não tem interesse no craque neste momento.



"Cristiano Ronaldo é um jogador top e com uma carreira notável. No entanto, os rumores do nosso interesse não são verdadeiros", disse em entrevista à Sky Sports.

Com a possível saída de Robert Lewandowski, que tem mais uma temporada de contrato mas não quer permanecer, o jornal espanhol 'As' publicou que Cristiano Ronaldo poderia ser o substituto e já havia conversas. Ainda de acordo com a publicação, o português pensa em deixar o Manchester United por estar insatisfeito com a indiferença do clube em relação a contratações e acredita que os rivais estão buscando bons nomes para a próxima temporada.



Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United no início da temporada 2021/22, e possui contrato até junho de 2023. O atacante português disputou 38 partidas, marcou 24 gols e deu três assistências nesta segunda passagem pelo clube inglês.