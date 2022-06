Renato Gaúcho - Divulgação

Publicado 24/06/2022 17:10

O volante Souza, hoje no Besiktas, fez críticas ao técnico Renato Gaúcho, hoje sem clube. Em entrevista ao 'Charla Podcast', o jogador lembrou dos tempos em que trabalhou com o treinador no Grêmio, em 2013 e revelou como era o dia a dia.

"Zero trabalho, zero... Resenha. As pessoas falam 'Mas dá resultado'. Depende... Uma coisa que o Pep Guardiola falou, e eu valorizo muito, é que para ele é muito mais válido ganhar uma liga do que uma copa. Renato ganhou muita copa no Grêmio, mas vê o que que ele fez no Campeonato Brasileiro? Nunca fez nada", revelou Souza.

O volante disse ainda que os treinos no Grêmio eram comandados pelo auxiliar técnico de Renato, Alexandre Mendes.

"Jogador de verdade gosta de trabalhar. Tem que trabalhar. Não tem como ficar de comodismo, da resenha de ficar na praia enquanto outros estudam. Não tem espaço para isso mais. Você vê o resultado que teve no Flamengo", disse.

Souza afirmou também que Renato perseguia o pentacampeão Zé Roberto no Grêmio.

"Eu fiquei muito chateado com uma questão extracampo dele. Ele (Renato), de alguma forma, estava querendo afetar o Zé (Roberto), que sempre teve muita moral no Grêmio. Ele (Renato) queria ser o cara da parada. Ele ficava com aquela implicância. Por Zé ser cristão também, a gente fazia reunião na concentração. Eu pregava, Zé pregava... Ele ficou sabendo e mandou acabar com a nossa reunião. "Jogador tem que ficar concentrado no jogo". Migué! Eu disse: "Não concordo". Ele falou que cada um tem sua religião. Não gostei muito dessas atitudes dele. Dentro do campo a gente não via muito trabalho", relatou.