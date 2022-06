Debinha fez o gol na derrota por 2 a 1 da seleção brasileira feminina para a Dinamarca - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/06/2022 16:17

A seleção brasileira feminina não começou bem a sua série de dois amistosos pela Europa. Em Copenhague, a equipe comandada por Pia Sundhage levou um gol nos acréscimos e perdeu por 2 a 1 para a Dinamarca. Debinha marcou para o Brasil.

Após um bom início de partida, com boa marcação e levando perigo às donas da casa, a seleção brasileira perdeu-se após sofrer o gol de Thomsen, aos 16 minutos. Com poucas jogadas ofensivas a partir de então, o Brasil só chegou perto do empate já no segundo tempo, quando Fê Palermo cabeceou no travessão.



Melhor após o intervalo, o Brasil criou algumas chances - e levou sustos - até empatar com Debinha, já aos 41 minutos, em bonita jogada individual. Entretanto, o time não conseguiu segurar o resultado e a Dinamarca marcou aos 45, com Gejl.



A seleção brasileira feminina voltará a campo na terça-feira (28), quando enfrentará a Suécia, em Estocolmo, também como preparação para a Copa América, que começa em 8 de julho.