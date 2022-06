Gabriel Jesus pode deixar o Manchester City - Foto: Nick Potts/AFP

Publicado 24/06/2022 16:50

Rio - O astro do Manchester City e da Seleção Brasileira, Gabriel Jesus pode seguir um novo destino, mas ainda na Inglaterra. De acordo com o jornal britânico "Dailymail", o Arsenal prepara uma proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 275,9 milhões) pelo atacante brasileiro. A oferta deve ser oficializada no intervalo entre os próximos sete a dez dias.

O Manchester City pagou cerca de 27 milhões de euros (R$ 149 milhões, em valores atualizados) por Gabriel Jesus, em 2017. Até o momento, foram 236 partidas disputadas e 95 gols marcados. O atacante conquistou 11 títulos pelo clube inglês. Na última temporada, o jogador disputou 41 jogos, fez 13 gols e deu 13 assistências.

O atacante brasileiro já manifestou o desejo de deixar o Manchester City, principalmente pelo fato de querer aumentar os minutos em campo, que ainda podem diminuir mais após a chegada de Erling Haaland, contratado junto ao Borussia Dortmund, da Alemanha.