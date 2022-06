Estádio Nilton Santos receberá clássico entre Botafogo e Fluminense neste domingo - Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton Santos receberá clássico entre Botafogo e Fluminense neste domingoVitor Silva/Botafogo

Publicado 24/06/2022 16:22

Rio - Já está aberta a venda geral de ingressos para o clássico entre Botafogo e Fluminense, que será neste domingo (26), às 16h, no Nilton Santos, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferente do que aconteceu na semifinal do Campeonato Carioca, quando a divisão foi de 50% para cada torcida, desta vez, o Tricolor terá apenas o setor Sul do estádio.

Para o lado alvinegro, já foram emitidos mais de 15 mil ingressos. O setor Leste Inferior está esgotado e, por isso, houve a abertura do setor Norte. A venda, que terá 42 mil bilhetes disponibilizados, poderá ser feita pelo site Voucher Seguro, além de postos físicos.

VALORES DOS INGRESSOS:



SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE) - ESGOTADO



SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)



Inteira R$40 / Meia R$20



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in + 1

Plano Alvinegro – R$ 5,00

Plano Preto – R$ 10,00

Plano Branco – R$ 15,00

Plano BNC – R$ 15,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in



SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)



Inteira R$80 / Meia R$40



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in + 1

Plano Alvinegro – R$ 5,00

Plano Preto – R$ 10,00

Plano Branco – R$ 15,00

Plano BNC – R$ 15,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in



SETOR NORTE (ENTRADA PELO SETOR NORTE)



Inteira R$60 / Meia R$30



CAMISA 7

Plano Glorioso – Grátis – Check in - +1

Plano Alvinegro – R$ 5,00

Plano Preto – R$ 10,00

Plano Branco – R$ 15,00

Plano BNC – R$ 15,00

Cria e Cria+ - Grátis – Check in



SETOR SUL - VISITANTE (ENTRADA PELO SETOR SUL)



Inteira R$60 / Meia R$30

ATENÇÃO: Na condição de visitante, a carteirinha de sócio do Fluminense NÃO servirá como forma de acesso para esta partida. Somente estarão disponíveis duas modalidades de acesso ao estádio: QR Code dinâmico (pelo app) e o ingresso tradicional.



TRIBUNA DE HONRA (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)



Inteira R$320 / Meia R$200

Plano Glorioso: R$100

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)



ATENÇÃO: Sócios do Plano Glorioso NÃO possuem direito a um acompanhante para o setor Tribuna de Honra.



PONTOS DE VENDA FÍSICA



Estádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)

- Quinta (23/06): 10h às 17h

- Sexta (24/06): 10h às 17h

- Sábado (25/06): 10h às 17h

- Domingo (26/06): 10h às 16h45



General Severiano

- Quinta (23/06): 10h às 17h

- Sexta (24/06): 10h às 17h

- Sábado (25/06): 10h às 17h



Loja Cariocas FC

(Via Park Shopping - Barra da Tijuca)

- Quinta (23/06): 12h às 19h

- Sexta (24/06): 12h às 19h

- Sábado (25/06): 12h às 19h



Loja Cariocas FC

(Carioca Shopping - Vila da Penha)

- Quinta (23/06): 12h às 19h

- Sexta (24/06): 12h às 19h

- Sábado (25/06): 12h às 19h



Loja Torcedor Carioca

(Rio Office & Mall - Jacarepaguá)

- Quinta (23/06): 12h às 19h

- Sexta (24/06): 12h às 19h

- Sábado (25/06): 12h às 19h



GRATUIDADE



Há gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.



Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento no ponto de venda do Estádio Nilton Santos, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.