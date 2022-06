Jornal confundiu o comentarista Richarlyson com atacante da seleção brasileira - Reprodução

Publicado 24/06/2022 17:04

O jornal espanhol ’20minutos’ cometeu uma gafe ao noticiar a declaração do ex-jogador Richarlyson, que se assumiu bissexual em entrevista ao podcast "Nos Armários dos Vestiários", da Globo.



O veículo de imprensa europeu utilizou uma foto do atacante Richarlison, do Everton, ao invés do ex-meia do São Paulo e Atlético-MG.

Veja a confusão:

Richarlyson, primer futbolista brasileño en 'salir del armario': "Soy bisexual" https://t.co/HPWEr9eD2T — 20mdeportes (@20mDeportes) June 24, 2022

Atualmente, aos 39 anos, o atual comentarista da Rede Globo se tornou o primeiro ex-atleta do futebol brasileiro a assumir que já se relacionou com homens.

"A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia: "Richarlyson é bissexual". E o meme já vem pronto. Dirão: "Nossa, mas jura? Eu nem imaginava". Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete que o Richarlyson falou em um podcast que é bissexual. Legal. E aí vai chover de reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso", disse.