Publicado 24/06/2022 17:16

Rio - Alan Kardec é o novo jogador do Atlético-MG. O atacante foi anunciado com um vídeo nas redes sociais do clube mineiro. Ele é o segundo reforço do Galo na janela de meio de temporada. Antes, o clube havia anunciado o retorno do zagueiro Jemerson.



- Cara, é como se fosse uma convocação. O Rodrigo Caetano veio me perguntar se eu tinha interesse de fazer parte do projeto. Tudo caminhou da maneira que nós esperávamos. Tenho muita vontade de poder trabalhar - disse o jogador em seu anúncio.

Kardec chegará como reposição para a possível saída do atacante Fábio Gomes, que deverá ser emprestado para ganhar mais tempo em campo na atual temporada.



Alan Kardec atuou pela última vez no Brasil em 2016, defendendo o São Paulo. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante tem 126 jogos, 28 gols e 19 assistências.



O Dangdai Lifan foi o primeiro clube de Kardec na China. Depois, o brasileiro se transferiu para o Shenzhen FC. No continente asiático, o atacante fez 127 jogos e marcou 69 gols.



Há a expectativa de que o Atlético-MG traga ainda mais reforços nesta janela. O atacante Cristian Pavón já está acertado com o clube e aguarda o término de contrato com o Boca Juniors para ser anunciado.