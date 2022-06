Jorge Jesus - Foto: Divulgação/AFP

Jorge JesusFoto: Divulgação/AFP

Publicado 24/06/2022 20:20

Rio - O treinador Jorge Jesus está promovendo mudanças no elenco do Fenerbahçe. De acordo com o jornal espanhol "As", o técnico português indicou a contratação de Mariano Díaz, do Real Madrid, para o clube turco. O atacante, de 28 anos, faz parte da lista de dispensáveis do time merengue. Além disso, o jogador, que foi revelado pelas categorias de base do clube, e tem contrato até junho de 2023, vê a saída com bons olhos.

Mariano Díaz entra na mira do Fenerbahçe Foto: GABRIEL BOUYS/AFP

Sem espaço, o atacante tem recebido poucas oportunidades no time de Carlo Ancelotti. No entanto, apesar de desejar a saída do Real Madrid, Mariano Díaz recebe cerca de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) por temporada no clube espanhol, e o valor está fora da realidade no futebol turco.

Revelado pelo Real Madrid, Mariano Díaz se destacou no Lyon, da França, em 2017, e retornou ao time merengue. Por outro lado, não conseguiu ter um bom rendimento pelo clube espanhol nas últimas quatro temporadas. Até o momento, foram 73 jogos disputados e 12 gols marcados.