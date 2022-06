Ender Love chamou Richarlyson de 'bicha' - Reprodução

Publicado 24/06/2022 18:25

Rio - O apresentador Ender Love, da Band Paraná, causou polêmica ao comentar sobre a declaração do ex-jogador Richarlyson se assumindo bissexual. Durante o programa "Vida Alheia", ele chamou o comentarista da Globo de "bicha" e ironizou a revelação feita no podcast 'Nos Armários dos Vestiários'.

"Deixa eu falar uma coisa pra você, Richarlyson. Mexerica sente o cheiro de mexerica de longe. Essa história de bissexual é no mínimo... Bicha, né? Bicha. Ai, Richarlyson, para. Ninguém tá te criticando, se você é hetero, bi", disse Ender.

"Eu não acredito na bissexualidade. Eu, ponto. Mas tá aí, ele disse que tirou um peso das costas [risos]. Imagina isso no vestiário o trabalho que não dava", completou.

Na sequência, Ender fez uma piada homofóbica com a torcida do São Paulo, clube marcante na carreira de Richarlyson.

"Ele era do São Paulo? O pessoal fala assim 'vai, São Paulo'. Diz que a única torcida do Brasil que não briga é a torcida do São Paulo porque em vez de brigar eles ficam vendendo Mary Kay na arquibancada, Jequiti, Avon", declarou.