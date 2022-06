Ex-dono de time inglês dava Viagra a jogadores antes de jogos - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 24/06/2022 20:49

Rio - O ex-proprietário do Fulham, Mohamed Al-Fayed, oferecia comprimidos de Viagra aos seus jogadores para melhorar o desempenho antes das partidas. De acordo com o jornal britânico "Daily Star", Chris Coleman, que jogou e treinou o time, revelou à revista "Four Four Two", que o bilionário tinha "truques bizarros" para melhorar a performance da equipe.

"Quando eu era jogador, ele entrava no vestiário antes dos jogos para entregar comprimidos de Viagra aos jogadores, dizendo: 'Certifique-se de vencer e tenha um bom fim de semana'", revelou Chris Coleman.

Em 1999, Coleman disse que Al-Fayed entrou no vestiário quando o então treinador Kevin Keegan estava iniciando a preleção, para distribuir barras que pareciam ser de ouro. No entanto, o presente era chocolate embrulhado com papel dourado, incluindo o aditivo: viagra.

"Você sabe, eles não conseguiram tirar essas barras da minha mão com rapidez suficiente. Eu sempre entro no vestiário antes do pontapé inicial para conversar e ter certeza de que está tudo bem. Alguns presidentes são tão distantes que parecem pensar que são deuses. Mas quero mostrar aos jogadores e fãs que estamos juntos nisso", admitiu Al-Fayed.