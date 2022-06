Luva de Pedreiro - Reprodução/Instagram

Luva de PedreiroReprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 19:45 | Atualizado 27/06/2022 20:33

Apesar do turbilhão de informações que vem sendo veiculadas sobre sua carreira nos últimos dias, Luva de Pedreiro recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. Após informar que havia perdido o acesso do TikTok, o aplicativo conseguiu recuperar a conta pessoal do influenciador.



No último domingo, Luva revelou que haviam hackeado seu WhatsApp e informou que não estava conseguindo acessar sua conta no TikTok. Durante o depoimento, o influenciador relatou que ambos os aplicativos eram administrados pelo seu ex-empresário. Apesar do episódio, o perfil oficial do TikTok informou na tarde desta segunda-feira que Luva havia recuperado sua conta pessoal.

As declarações feitas por Luva no último domingo culminaram em mais críticas direcionadas para Allan Jesus. Após o relato do influenciador, o empresário se defendeu das acusações e revelou que vem sofrendo ameaças de morte.

A antiga relação profissional entre o influenciador e o empresário vem sendo muito comentada nas redes sociais. Nos últimos dias, a coluna do Leo Dias informou no site "Metrópoles" que Luva possuía apenas R$7500 nas contas. Allan Jesus se defendeu da acusação e afirmou que o influenciador receberia quantia milionária nos próximos dias.



Atualmente, Luva de Pedreiro é o influenciador de futebol do país com mais seguidores nas redes sociais. Com vídeos cativantes, bordões marcantes e uma simplicidade única, o baiano conquistou o coração de milhões de brasileiros.