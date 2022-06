Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro - Reprodução

Publicado 27/06/2022 19:58 | Atualizado 27/06/2022 20:00

Rio - Após vivenciar problemas com o antigo empresário, Luva de Pedreiro está em busca de alguém para gerenciar sua carreira. De acordo com informação do "SBT News", o ex-jogador Falcão está disposto a ajudar o influenciador.



De acordo com o site, Falcão alegou que teria direcionado Luva para "pessoas e equipes maravilhosas". Durante o contato, o ex-jogador teria afirmado que todas as conversas com o influenciador seriam feitas de forma transparente e contaria com participação ativa dos pais do jovem.

O antigo empresário de Luva recebeu fortes críticas nos últimos dias após o site "Metrópoles" trazer a informação de que o influenciador possuía apenas R$7500 nas contas. Os valores assustaram os internautas, e muitos questionaram uma falta de transparência de Allan Jesus com o cliente.

No último domingo, Luva revelou que estava sem acesso do WhatsApp e TikTok, o que corroborou para novos questionamentos sobre a relação de Luva com o antigo empresário. Allan Jesus se defendeu das acusações, afirmou que Luva receberia quantia milionária e revelou que vem sofrendo ameaças de morte.

Falcão está atualmente com 45 anos e é considerado um dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos. Querido por milhões de brasileiros, muitos enxergaram com bons olhos uma parceria entre Falcão e Luva de Pedreiro.