Neymar não fez boa temporada pelo PSG - Foto: Divulgação/PSG

Neymar não fez boa temporada pelo PSGFoto: Divulgação/PSG

Publicado 29/06/2022 20:16

Rio - A provável saída de Neymar do PSG, da França, pode movimentar o mercado na janela de transferências. Em entrevista ao programa "Fala Brasólho", do canal Desimpedidos, no YouTube, na última terça-feira, o comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, afirmou que o atacante, de 30 anos, tem o desejo de retornar ao Barcelona, da Espanha, caso deixe o clube francês. Além disso, o ex-jogador, campeão mundial em 2002 com a seleção brasileira, acredita que Mbappé não teria se manifestado a favor da rescisão de contrato do craque brasileiro.

"Eu acho que, se estivesse sentado aqui, o Neymar responderia ‘voltaria para o Barcelona’. Acho que é o grande desejo dele é voltar para o Barcelona. Acho que ele não se arrepende, mas o grande desejo dele é voltar. Eu vi essa notícia", disse Denílson ao canal do 'Desimpedidos'.

"Tem dois pontos aí: será que é verdade que foi um pedido do Mbappé? Se é um pedido do Mbappé, já cria um ambiente interno dentro do vestiário, porque o presidente não está todo dia no vestiário, diretor não está todo dia, quem está todo dia são os jogadores. Já cria uma ambiente da estrela do time com outro estrela, que é o Neymar, terrível. Esse é um ponto, já arrebenta", completou.



"Ele precisa mudar, e eu acho que ele já mudou o comportamento dele. Em todos os sentidos: posicionamento fora de campo, declarações. O erro todo mundo vai cometer em algum momento, mas aí você tem que aprender, e eu acho que ele tem se posicionado de uma forma diferente dos últimos anos para cá", concluiu.

Neymar tem contrato com PSG até junho de 2025, e tem desejo de permanecer no clube francês, apesar de ter sido alvo de crítica de torcedores na última temporada. No entanto, o atacante teria sido informado que o Paris Saint Germain não conta com o jogador para a próxima temporada.