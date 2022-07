Premier League - Divulgação

04/07/2022

Rio - Uma prisão está abalando o futebol europeu. De acordo com o jornal britânico "Telegraph", um jogador, de 29 anos, que disputa a Premier League foi preso nesta segunda-feira, em Londres, por estupro. O atleta, que teve sua identidade preservada, é um "nome renomado do futebol internacional" e deverá disputar a Copa do Catar.

De acordo com informações da polícia londrina, o jogador foi preso nas primeiras horas desta segunda e deverá permanecer detido até o começo da noite. Segundo o jornal "The Mirror", o clube do jogador já está ciente de que o atleta está sendo interrogado pela polícia.

O crime cometido pelo jogador teria acontecido no mês passado e a vítima seria uma mulher, de 20 anos. O nome do jogador segue sigiloso para que a investigação possa ser concluída da melhor maneira possível.