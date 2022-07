Lucas Barros foi revelado nas categorias de base do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Lucas Barros foi revelado nas categorias de base do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/07/2022 16:46 | Atualizado 04/07/2022 16:48

Rio - Revelado pelo Botafogo em 2019, Lucas Barros assinou contrato com o Gil Vicente, de Portugal, até o meio de 2025. O lateral-esquerdo, de 22 anos, chamou a atenção quando se destacou no Sporting Corvilhã, da segunda divisão portuguesa, e disputará a Conference League pela nova equipe na temporada 2022/23.

Lucas Barros foi apresentado no Gil Vicente Foto: Divulgação/Gil Vicente

"Quando eu recebi a ligação do meu empresário falando que eu poderia ir para o Gil Vicente eu não pensei duas vezes. O time fez uma ótima campanha na temporada passada e vamos trabalhar forte para que seja ainda melhor na próxima", destacou Lucas Barros.

Após ser apresentado pelo Gil Vicente, Lucas Barros acredita que conseguiu atingir o seu melhor desempenho em campo desde que chegou a Portugal. O lateral-esquerdo destacou a evolução na defesa e aplicação tática no meio-campo.

"Desde a minha chegada a Portugal eu aperfeiçoei bastante o meu jogo, principalmente as partes defensiva e tática. Estou muito motivado e quero fazer parte dessa história linda e dar muitas alegrias para a torcida do Gil Vicente. Ela pode esperar muita garra e dedicação dentro e fora de campo", completou.

Com a camisa do Botafogo, Lucas Barros disputou 16 jogos pela equipe profissional do Alvinegro. Na última temporada, o lateral-esquerdo foi negociado com o Sporting Covilhã, onde disputou 30 partidas e foi titular na maioria dos duelos.