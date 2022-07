Falcão diz que Allan Jesus não receberá 30% dos novos contratos com Luva de Pedreiro - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2022 17:13

Rio - O ex-jogador de futsal Falcão afirmou que Allan Jesus, ex-empresário do Luva de Pedreiro, não receberá 30% dos próximos contratos com o influenciador. De acordo com o jornalista Leo Dias, do portal "Metrópoles", o ex-atleta afirmou que o caso será resolvido na Justiça.

"Ele tem os direitos sobre os contratos fechados, até acho justo, direito dele, desde que o menino também receba o que é de direito dele. Mas, como eu falei, sobre o direito das operações feitas. Daqui pra frente, as operações já não serão mais dele, automaticamente ele passa a não ter direitos", relatou Falcão em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Ainda de acordo com o portal, a liminar, que havia sido divulgada pelo Metrópoles, concedia 30% dos novos contratos ao ex-empresário do Luva de Pedreiro até totalizar o valor da rescisão de contrato entre os dois (R$ 5,2 milhões). No entanto, Falcão afirmou que esse acordo com Allan Jesus não acontecerá.

"O que é dele tem que ser dele por justiça (Allan Jesus), o caso dele com o Iran vai ser resolvido. E nós chegamos a partir de agora, qualquer problema, muito pelo contrário, a gente é contra as pessoas atacarem ele e a família dele, do ex-empresário", completou.

Falcão ressaltou a importância de que ambas as partes recebam o que for de direito. Apesar da longa novela entre Luva de Pedreiro e Allan Jesus, os fãs do influenciador estão contentes com a nova parceria com o ex-jogador de futsal.