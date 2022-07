Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United - AFP

Publicado 04/07/2022 18:42

Rio - A provável saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United movimentou o mercado de transferências. De acordo com a imprensa europeia, a contratação do craque português estaria sendo analisada por Chelsea e Barcelona. Nesta segunda-feira (4), o nome do atacante entrou na pauta do clube espanhol após não ter se reapresentado ao time inglês por "motivos familiares".

Entretanto, o rumor mais inesperado foi o possível interesse do Barcelona na contratação de Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal espanhol "As", o empresário do atacante, Jorge Mendes se encontrou com o presidente do clube, Joan Laporta, na tarde desta segunda-feira para discutir a situação de outros jogadores, como Bernardo Silva e Rafa Leão. Além disso, o nome do craque português foi mencionado na mesa de negociações.

De acordo com a reportagem do portal britânico "The Athletic", o Chelsea ainda monitora a situação de Cristiano Ronaldo, tendo em vista que o veículo publicou no mês passado que o novo dono do clube inglês, Todd Boehly, planeja contar com o atacante português. Além disso, o empresário norte-americano teria tido uma reunião com Jorge Mendes, agente do jogador. O possível interesse foi publicado também por "The Times" e "The Guardian".