Christophe Galtier - AFP

Publicado 04/07/2022 18:00

França - O Paris Saint-Germain agendou uma coletiva de imprensa para terça-feira e não deu detalhes sobre os assuntos que serão tratados, mas, de acordo com a imprensa europeia, o motivo do pronunciamento é a apresentação de Christophe Galtier como novo treinador do clube. Galtier rescindiu contrato com o Nice na semana passada e, desde então, aguardava os procedimentos burocráticos para firmar vínculo com o PSG.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado no mercado de transferências, o acordo já foi concluído e o técnico está pronto para ser anunciado. Um dos fatores que travavam a conclusão da contratação era a situação de Mauricio Pochettino, até então treinador do time parisiense. Após um período de negociações, o argentino aceitou deixar o comando por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões) como compensação pela rescisão, conforme informações divulgadas pelo jornal francês L’Equipe.

Até agora, nem mesmo a rescisão de Pochettino foi confirmada oficialmente pelo PSG. Enquanto a torcida vive a expectativa pela oficialização da troca de comando, parte do elenco já se reapresentou nesta segunda-feira, no primeiro passo de preparação para a pré-temporada 2022/2023. Os atletas passaram apenas por exames médicos e testes físicos.

Aqueles que estenderam o final da temporada passada porque tiveram compromissos com suas seleções se reapresentam apenas no dia 11 de julho. É o caso dos astros Neymar, Mbappé e Messi. Nos últimos dias, circularam rumores de que o atacante da seleção brasileira não continuaria no PSG, por vontade da diretoria do clube, mas nada foi divulgado de concreto a respeito do caso. De acordo com os jornais L'Équipe e Le Parisien, Neymar quer permanecer e teria acionado uma cláusula de renovação até 2027.

Depois de anunciar Galtier, o PSG deve iniciar um movimento de "enxugamento" de elenco. Ainda nesta semana, o diretor Luís Campos, contratado junho, deve conversar com alguns jogadores sobre o futuro deles no clube.