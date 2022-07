Edmundo - Foto: Reprodução/Band

Publicado 04/07/2022 19:29

Rio - Uma das cenas que marcaram a Copa do Mundo de 1998 foi a convulsão de Ronaldo Fenômeno, antes da final contra a França. O primeiro a ver o ex-atacante tendo o ataque foi Edmundo, que relembrou como "salvou" o companheiro Seleção Brasileira.



"Fui ao banheiro e vi ele passando mal. Ele estava roxo, com a língua enrolada.... Eu falo para ele (Ronaldo): 'um pedaço da sua fortuna, você deve a mim'", disse o ex-jogador no programa "The Noite", do "SBT". Na sequência, o "Animal" criticou Zagallo por não tê-lo aproveitado no torneio.

"Uma coisa que eu aprendi é a respeitar os mais velhos. E respeitei o seu Zagallo, mas ele errou feio. Se venderam (a Copa), eu não sei, porque a minha parte eu não recebi. Tem coisas que a gente não sabe. Eu estava lá. Você acha que, se eu soubesse de alguma coisa, não teria contado?", comentou.

Edmundo vivia grande fase na carreira em 1998 e foi campeão brasileiro com o Vasco no anterior. Também em 1997, participou do elenco do Brasil campeão da Copa América. O "Animal" também jogou por Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Fluminense e Napoli.